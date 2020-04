Di recente OPPO Ace 2 ha finalmente fatto capolino in via ufficiale, confermandosi un dispositivo allettante grazie anche al supporto alla ricarica wireless AirVOOC da 40W. C'è qualche rinuncia rispetto al primo capitolo, ma comunque i benefici non sono pochi, a partire dalla già citata ricarica, fino alla presenza dello Snap 865. E ora il top di gamma spunta su Master Lu con i primi bechmark e rivela una sorpresa: i punteggi superano perfino quelli di OPPO Find X2 Pro.

OPPO Ace 2 supera Find X2 Pro su Master Lu: è lui il flagship più fluido!

Il super top di gamma del brand cinese – qui trovate la nostra recensione – si è rivelato una bomba sotto molteplici aspetti, grazie alla sua bellezza e alla sua potenza. Tuttavia, in Cina, OPPO Find X2 Pro si è visto togliere lo scettro di smartphone più potente di Master Lu, niente meno che dal cugino OPPO Ace 2. Il nuovo dispositivo ha totalizzato 552.124 punti per quanto riguarda le prestazioni e 186.02 punti in termini di fluidità dell'interfaccia utente.

Per comprendere, Find X2 Pro ha raggiunto – rispettivamente – i 508.178 punti e i 183.27 punti nei due cambi. Insomma, in parole potere – secondo Master Lu – Ace 2 è più performante e più fluido del cugino extra lusso. Il dispositivo ha superato anche il rivale Red Magic 5G, piazzandosi al primo posto della classifica della piattaforma di benchmark.

Ovviamente, come al solito in questi casi, ricordiamo che questi valori sono solo numeri e che la vera esperienza utente (e la potenza) si fa coi fatti e con l'utilizzo quotidiano. Comunque resta un successo non da poco per il nuovo arrivato anche se… vedremo quanto durerà visto l'arrivo di Meizu 17 e iQOO Neo 3 (e non solo) all'orizzonte.

