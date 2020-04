OPPO Ace 2: cominciano le preregistrazioni su JD, con tanto di render ufficiali

La compagnia cinese ha annunciato da pochissimo che il prossimo flagship segnerà l'inizio della famiglia Ace come gamma autonomia, la quale si staccherà dalla serie Reno. Insomma, per farla breve il dispositivo si chiamerà solo OPPO Ace 2 e si preannunciano design e caratteristiche da favole. Il dispositivo dovrebbe perfino avere il supporto alla ricarica wireless da 40W (avete dato un'occhiata al nuovo caricabatterie del brand?) e mentre ne pregustiamo l'arrivo, ecco che cominciano le preregistrazioni sullo store JD, con tanto di immagini render ufficiali.

OPPO Ace 2 senza segreti (e senza veli): JD mostra i render ufficiali del flagship

In alto trovate la galleria di immagini render di OPPO Ace 2 pubblicata dallo store cinese; il dispositivo si mostra nelle colorazioni Moon Rock Ash e Fantasy Purple mentre il portale conferma l'arrivo delle configurazioni da 8/128, 8/256 e 12/256 GB. Nel frattempo OPPO ha anche pubblicato un teaser che mostra il resto del telefono e conferma la presenza dello Snapdragon 865: leggermente in ritardo visto lo spoilerone di JD.

Per quanto riguarda le specifiche, il dispositivo è stato certificato dal TENAA, come al solito una garanzia. Di seguito trovate i dettagli provenienti dal portale.

dimensioni di 160 x 75.4 x 8.6 mm per un peso di 185 grammi;

per un peso di 185 grammi; display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel);

da (2400 x 1080 pixel); processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 5G;

GPU Adreno 650;

8/12 GB di RAM;

128/256 GB di memoria interna;

lettore d'impronte digitali nel display;

Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP;

Selfie Camera da 16 MP;

supporto 5G, Bluetooth, Wi-Fi;

batteria da 1.955 mAh (presumibilmente 4.000 mAh) con ricarica rapida da 65W e – in base ai rumors – ricarica wireless da 40W;

Android 10 tramite interfaccia proprietaria ColorOS 7.

Quindi più o meno il OPPO Ace 2 non sembra avere quasi più segreti. Ovviamente mancano ancora i dettagli circa il prezzo di vendita e restiamo in attesa di eventuali indiscrezioni. Per concludere, vi ricordiamo ancora una volta che il debutto in Cina è fissato per il 13 Aprile. In merito ad un eventuale lancio in occidente, per ora non è dato di sapere nulla ma appare quanto mai improbabile visto che il primo Reno Ace è stato venduto esclusivamente in patria.

