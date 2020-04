OPPO Ace 2 Global certificato: si avvicina il lancio in Europa

A differenza di molti altri modelli, la serie Reno Ace non è mai uscita dalla Cina. O meglio, dovrei dire Ace, visto il cambio di sigla avvenuta con l'ufficializzazione di OPPO Ace 2. E questo potrebbe non essere l'unico cambio di rotta con questo nuovo telefono, come fa presagire un nuovo brevetto. Per la prima volta, dopo averla relegata alla madre patria, la famiglia di top di gamma potrebbe arrivare anche in occidente.

OPPO Ace 2 anche in Europa? Certificata la sua versione Global

As it turns out, the OPPO Ace trademark has now been filed in the Europe and Philipines, meaning that the OPPO Ace series could go global soon.#OPPO #OPPOAce #OPPOAce2 pic.twitter.com/qNcAO6qQVj — Mukul Sharma (@stufflistings) April 21, 2020

Depositato presso l'ente europeo EUIPO, il marchio Ace potrebbe preannunciare un lancio anche da noi per OPPO Ace 2. E non vediamo l'ora, viste le ottime qualità dimostrate in fase di presentazione. Siamo di fronte ad un ottimo telefono (sulla carta), con display OLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz, Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per non parlare della quad camera da 48+8+2+2 MP e la batteria da 4000 mAh con ricarica a 65W e wireless a 40W.

