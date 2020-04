OPPO Ace 2 compare su Antutu con Snapdragon 865

Il vice presidente lo ha confermato in via ufficiale: OPPO Reno Ace 2 si farà e sarà presentato fra pochi giorni. Anzi, forse dovremmo dire OPPO Ace 2. Lo suggeriscono gli insider di settore: il finto leak dell'1 aprile ha suggerito un'ennesima modifica nelle politiche di OPPO. Se conoscete la storia dell'azienda, negli anni le nomenclature sono state cambiate molteplici volti, soprattutto quando si parla di top di gamma. Nei primi anni ci sono stati stati Find 5 e Find 7, a cui sono susseguiti OPPO R7, R9, R11, R15 e R17. Poi nel 2018 è tornata la serie Find X, per poi nel 2019 passare alla serie Reno, comprensiva di più modelli in base alle caratteristiche.

OPPO Ace 2 senza “Reno”: ecco il punteggio Antutu con Snapdragon 865

Adesso siamo nel 2020 e OPPO sarebbe pronta a dividere ulteriormente la scelta di listino. OPPO Reno Ace sarebbe pronto a diventare OPPO Ace, creando una serie a sé stante. Il perché potrebbe essere il voler categorizzare meglio i prodotti: serie Reno per gli amanti delle foto, Find X per le caratteristiche più “tech” e Ace per quelli desiderosi delle prestazioni massime. Lo dimostra il punteggio Antutu, ottenuto grazie alle performance offerte dallo Snapdragon 865 di Qualcomm.

Il punteggio di 560.217 non è affatto da record, però, come dimostra la stessa classifica Antutu del mese di marzo. Lo stesso OPPO Find X2 Pro si staglia primo, superando smartphone come Xiaomi Mi 10 Pro, anch'esso in grado di superare questo OPPO Ace 2.

Numeri a parte, abbiamo già un'idea molto chiara di come sarà fatto Ace 2. Avremo un telefono da 6.5″ Full HD+ AMOLED, misurante 160 x 75.4 x 8.6 mm per 185 g. Lato memorie troveremo 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3. Ad alimentare il telefono ci sarebbe una doppia batteria da 1955 mAh, in complessivo 4000 mAh, essendo in grado di caricarsi a 65W e forse anche wireless a 40W. Fotocamera alla mano, ci sarebbe una quad camera da 48+8+2+2 MP.

