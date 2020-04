OPPO Ace 2 meglio di Find X2 Pro: è record su Antutu

Di recente OPPO Ace 2 ha finalmente fatto capolino in via ufficiale, confermandosi un dispositivo allettante grazie anche al supporto alla ricarica wireless AirVOOC da 40W. C'è qualche rinuncia rispetto al primo capitolo, ma comunque i benefici non sono pochi, a partire dalla già citata ricarica, fino alla presenza dello Snap 865. E ora il top di gamma spunta su Master Lu con i primi benchmark e rivela una sorpresa: i punteggi superano perfino quelli di OPPO Find X2 Pro.

Aggiornamento 15:45: adesso possiamo vedere anche il record ottenuto su Antutu, trovate tutto a fine articolo.

Il super top di gamma del brand cinese – qui trovate la nostra recensione – si è rivelato una bomba sotto molteplici aspetti, grazie alla sua bellezza e alla sua potenza. Tuttavia, in Cina, OPPO Find X2 Pro si è visto togliere lo scettro di smartphone più potente di Master Lu, niente meno che dal cugino OPPO Ace 2. Il nuovo dispositivo ha totalizzato 552.124 punti per quanto riguarda le prestazioni e 186.02 punti in termini di fluidità dell'interfaccia utente.

Per comprendere, Find X2 Pro ha raggiunto – rispettivamente – i 508.178 punti e i 183.27 punti nei due cambi. Insomma, in parole potere – secondo Master Lu – Ace 2 è più performante e più fluido del cugino extra lusso. Il dispositivo ha superato anche il rivale Red Magic 5G, piazzandosi al primo posto della classifica della piattaforma di benchmark.

Ovviamente, come al solito in questi casi, ricordiamo che questi valori sono solo numeri e che la vera esperienza utente (e la potenza) si fa coi fatti e con l'utilizzo quotidiano. Comunque resta un successo non da poco per il nuovo arrivato anche se… vedremo quanto durerà visto l'arrivo di Meizu 17 e iQOO Neo 3 (e non solo) all'orizzonte.

Era solo questione di tempo prima di vedere il nuovo OPPO Ace 2 all'opera anche su Antutu. E con un record che lo pone al di sopra di tutti i competitors, anche della stessa casata. La versione testata è quella top da 12/256 GB, perciò è possibile che la prossima classifica Antutu non lo vedrà in testa. Questo perché solitamente nella classifica viene listato il modello con il taglio di memoria base più diffuso.

So, the actual running score of #oppoace2 12 + 256GB version reached 608134 points, of which CPU score exceeded 186k, GPU score exceeded 220k, MEM score exceeded 108k, and UX score reached 89k.

The addition of the 90Hz screen also gives Ace 2 a greater advantage than the 60Hz.. pic.twitter.com/Drn4fDWHjC

