OPPO A92s porterà avanti la strada dei 120 Hz

Sono stati appena certificati dal TENAA due nuovi smartphone OPPO che offriranno supporto al 5G nella fascia media. Se fino a poco fa il 5G era ad uso esclusivo dei top di gamma, è soltanto questione di tempo prima che si faccia strada anche nelle fasce più economiche. Anche grazie al lavoro svolto da OPPO, portando sugli scaffali dispositivi più alla portata delle tasche di tutti. È normale: quando una nuova tecnologia fa il suo debutto, un'azienda è portata a sfoggiarla soltanto sui suoi modelli di punta. Lo stesso sta avvenendo con gli schermi a refresh rate elevato, via via introdotti anche sui telefoni mid-range. Finora gli schermi a 120 Hz sono stati adoperati unicamente su Find X2 e X2 Pro, mentre Ace 2 girerà “soltanto” a 90 Hz. Ma a breve lo vedremo adottato anche su OPPO A92s, inedito modello di cui sentiamo parlare soltanto adesso.

OPPO A92s con display a 120 Hz e connettività 5G: primo teaser ufficiale

Non si tratta di un'indiscrezione, bensì di un annuncio della stessa OPPO, con un teaser ufficiale che non lascia dubbi come sarà OPPO A92s. Sarà anch'esso uno smartphone 5G, portando avanti la volontà di abbandonare progressivamente il 4G nel corso del 2020. La silhouette mostrataci nell'immagine renderizzata vede un telefono con schermo forato contenete una doppia selfie camera. Questo A92s rappresenterà un'importante svolta anche negli schermi, con un pannello a 120 Hz non più relegato unicamente ai dispositivi più premium.

