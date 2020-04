OPPO A92 quasi ufficiale: immagini e specifiche

Presentato ufficialmente, OPPO A92s è il primo non top di gamma ad offrire 5G e refresh rate elevato. Pare quasi strano, però, che venga presentato prima questo del modello che sta alla radice. Anche perché ad essere presentati sono stati anche Sto parlando di OPPO A92, altro modello che sta per farsi strada nell'immediato. Ne è dimostrazione questo leak con tanto di specifiche ed immagini render che ce ne svelano quasi tutti i dettagli.

OPPO A92 è praticamente ufficiale: ecco tutto quello che sappiamo

Exclusively for @pricebaba: OPPO Already launched the A92s in China (along with A52). Reno3 A & A72 are supposed to launch soon too. Now it's time for the standard OPPO A92 to be released soon! Check out the full specifications and official render:https://t.co/jNytAIEpND pic.twitter.com/2ZJuKvDywB — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 27, 2020

Inutile dire che anche OPPO A92 fa parte della cerchia di smartphone dotati di schermo forato, la soluzione più diffusa per ospitare la selfie camera da 16 MP f/2.0. Nella fattispecie, sarà un display LCD da 6.5″ Full HD+, per quanto non si facciano menzioni sul refresh rate. Possibile che sia “soltanto” a 90 Hz anziché a 120 Hz come A92s, se non addirittura a 60 Hz. Al suo interno non c'è una soluzione MediaTek, bensì lo Snapdragon 665, per la gioia di tutti gli amanti dei SoC Qualcomm. Questo significa niente 5G, essendo sprovvisto di modem ad hoc. Per le memorie si menzionano tagli da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, anche se presumibilmente ce ne saranno di ulteriori, mentre la batteria sarà da 5000 mAh.

Sul dietro non c'è il sensore ID, posto laterale per l'assenza di tecnologia AMOLED. La back cover con gradiente celeste/bianco presenta una quad camera nel solito riquadro in alto a sinistra. I sensori saranno da 48+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4, con grandangolo, macro e per la misurazione di profondità.

