OPPO A52 e A92: nuovi mid-range certificati da Google

La fascia alta di OPPO si sta arricchendo di modelli, come dimostra il prossimo lancio di Ace 2, assieme ai già presenti Reno 3 Pro e Find X2. Le vendite dell'azienda, però, sono in gran parte composte anche e soprattutto dai prodotti più modesti, portati avanti dalla serie A. Una serie che a breve si arricchirà di OPPO A52 e OPPO A92, due telefoni che sono comparsi per la prima volta all'interno del Google Play Console.

LEGGI ANCHE:

OPPO citata in giudizio da Sharp per violazione dei brevetti

Google certifica due nuovi mid-range, OPPO A52 e A92, con tanto di specifiche

Non si tratta della certificazione TENAA, in grado di smascherare totalmente la scheda tecnica degli smartphone, ma vediamo comunque alcune parti fondamentali. Sappiamo che entrambi avranno lo Snapdragon 665 di Qualcomm, così come un display Full HD+ (2400 x 1080 pixel) ed Android 10 come sistema operativo.

Cambiano i tagli di memoria, con OPPO A52 vediamo la presenza di 6 GB di RAM, mentre OPPO A92 sale ad 8 GB. Si fa menzione di una densità di 480 DPI, ma ciò non dovrebbe rispecchiarsi nella effettiva diagonale dello schermo. Niente da fare per il design, non permettendo di capire come saranno fatti questi nuovi telefoni OPPO.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu