OPPO A52 e OPPO A72 in arrivo in Europa: Roland Quandt svela tutto

Dopo l'arrivo di Find X2 Lamborghini, X2 Neo e X2 Lite in Italia, sembra che la compagnia cinese abbia in programma il lancio di almeno altri due smartphone destinati al mercato europeo. Il buon Roland Quandt – uno dei leaker più affidabili sulla piazza – ci presenta OPPO A52 e OPPO A72 tra una carrellata di immagini e dettagli sulle specifiche tecniche.

OPPO A52 e OPPO A72 svelati da Roland Quandt: design e specifiche dei nuovi modelli per l'Europa

1 di 4

I nuovi mid-range per noi occidentali arrivano con un design essenzialmente identico e con specifiche simili. Gli unici cambiamenti si registrano per il comparto fotografico ed i tagli di memoria disponibili. Secondo quanto riportato da Roland Quandt, OPPO A52 (in alto) e OPPO A72 (qui sotto) offrono un ampio display LCD da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), utilizzano un lettore d'impronte laterale e sono mossi dallo Snapdragon 665, octa-core fino a 2.0 GHz.

In entrambi i casi avremo almeno 4 GB di RAM, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, una porta USB Type-C ed un ingresso mini-jack per le cuffie.

Come anticipato le differenze dovrebbe essere per il comparto fotografico e le memorie: OPPO A52 avrà dalla sua 64 GB di storage, che salgono a 128 GB con OPPO A72. Per entrambi sarebbe presente lo slot MicroSD. I due modelli sono dotati di una Quad Camera: nel caso di A52 avremo un sensore principale da 12 MP mentre il modello maggiorato avrà a bordo un modulo da 48 MP. Il resto del pacchetto dovrebbe offrire un grandangolo da 8 MP, un sensore macro da 2 MP ed uno per la profondità di campo (2 MP). C'è una differenza anche per la selfie camera, rispettivamente da 8 MP e 16 MP.

Mancano ancora i dettagli su prezzo e disponibilità in Europa e restiamo in attesa di ulteriori novità.

