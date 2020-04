OPPO A12 ufficiale: Helio P35 e…una spiacevole sorpresa

Senza nessun grande annuncio è arrivato ufficialmente sul mercato il nuovo OPPO A12. Ne avevamo parlato in un articolo qualche giorno fa, definendolo quasi una copia di Realme 5 Pro. Nonostante questo, però, il device si differenzia da quest'ultimo in maniera importante, proponendosi con una dotazione hardware sicuramente più risicata. Non possiamo considerarlo, in effetti, come un vero e proprio medio di gamma, soprattutto per una caratteristica in particolare che non ci ha assolutamente fatto piacere.

A12 sembra essere destinato, al momento, solo all'India

Dando un'occhiata al design del prodotto, non troviamo molte differenze rispetto a Realme 5 Pro. Soprattutto sul retro, infatti, la texture utilizzata è davvero identica a quella dello stesso brand di OPPO. Questo solo perché, comunque, il dispositivo è dedicato ad un mercato diverso da quello internazionale. Tale prodotto, infatti, al momento è stato lanciato in India, dunque non crediamo che possa arrivare effettivamente anche sul nostro territorio.

A bordo trova spazio un display da 6,2″ con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel), dotato di un notch a goccia contenente la selfie camera da 5MP. Non troviamo, poi, delle cornici troppo ottimizzate ma, per un device di questo tipo, il form factor è quello giusto. Se diamo un'occhiata al profilo posteriore, poi, notiamo la presenza di un modulo fotografico composto da ben due sensori differenti. Abbiamo, dunque, una camera principale da 13MP con apertura f/2.2, così come un obiettivo da 2MP che, al momento, non sappiamo a che cosa sia preposto. Trattandosi di un prodotto low-cost, poi, non può mancare il sensore d'impronte digitali fisico, posto sempre sul retro.

Osservando la sua dotazione hardware, troviamo un SoC MediaTek Helio P35 coadiuvato dalla presenza di una RAM da 4GB e di uno storage interno da 64GB. Non manca, poi, una batteria da 4.230 mAh, così come Android 9 Pie. A questo punto, dunque, sorge spontanea una domanda: “Ma davvero?”. Purtroppo OPPO non ha optato per l'introduzione di Android 10 su questo smartphone, anche se ormai nel 2020 dovrebbe quasi essere la prassi.

OPPO A12 verrà venduto sul suolo indiano, nelle colorazioni nera e blu, al prezzo di 24.900 INR, dunque circa 300 euro al cambio attuale.

