OPPO A12 sarà il nuovo entry-level ispirato a Realme

OPPO è perlopiù conosciuta per i suoi prodotti più premium. La famiglia Reno rappresenta probabilmente il miglior rapporto qualità/prezzo (per questo brand), mentre quella Ace punta alla fascia alta. Per finire con la serie Find X, dove l'evoluzione non ha compromessi, specialmente in quanto a prezzi. Ma non dimentichiamoci che fra i modelli più venduti, specialmente in Asia, ci sono quelli della serie A, a cui a breve si aggiungerà questa OPPO A12.

Spunta OPPO A12, un nuovo modello destinato alla fascia economica

Inizialmente spuntati fra le certificazione dell'ente IMDA e nel database di GeekBench, saranno due i modelli: OPPO A12 e A12e. Quello che vediamo in foto è proprio A12, con un render ufficiale accompagnato anche dalle specifiche di punta che lo caratterizzeranno. Niente vetro o metallo: la scelta per la back cover è ricaduta sul policarbonato, per quanto con un certo stile grafico. Non è la prima volta che vediamo una texture geometrica del genere: vi ricordate di Realme 1? C'è anche da dire che Realme è una costola di OPPO, pertanto non possiamo certo parlare di plagio.

Sempre sul retro, c'è una dual camera da 13+2 MP f/2.2-2.4, non certo il modulo più evoluto che si sia visto su un dispositivo. Lo stesso vale per il fronte, con una selfie camera da 5 MP f/2.0 contenuta in un notch a goccia.

Le dimensioni di OPPO A12 sono di 155.9 x 75.5 x 8.3 mm per 165 g, a fronte di uno schermo da 6.22″ HD+. Se si considera la batteria da 4230 mAh, presumiamo che l'autonomia sarà uno dei punti di forza di questo telefono. Proseguendo, troveremo un MediaTek Helio P35 a fornirgli potenza, assieme a 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Per finire, il software sarà basato sulla ColorOS 6.1.2, speriamo con Android 10 (anche se non è specificato).

