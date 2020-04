OnePlus 8: negli USA arriverà una versione con IP68?

Abbiamo visto come nella giornata di ieri siano stati lanciati sul mercato i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Si tratta di due smartphone appartenenti alla stessa famiglia ma che, sotto certi aspetti, ambiscono a risultati differenti. Sulla variante standard, infatti, non troviamo così tante novità rispetto al 7T, tolto il design completamente diverso. Nonostante questo, comunque, tale device non presenta la certificazione IP68, anche se questa mancanza potrebbe riguardare solo il mercato europeo.

OnePlus 8 arriverà anche negli USA, con il 5G

Stando alle specifiche tecniche che troviamo in rete, entrambi i modelli supporteranno la rete 5G. Questi due telefoni, dunque, guardano già al futuro con un certo interesse. Ovviamente, poi, tali dispositivi non saranno venduti solo qui in Europa, o in Asia, ma anche negli Stati Uniti. Da qui, dunque, nasce il quesito di oggi. Sembra, infatti, che su tale territorio la variante standard, ovvero OnePlus 8, possa mostrare la certificazione IP68.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8: migliori cover, pellicole ed accessori

Non è ancora stata confermata questa notizia, nonostante venga riportata sul sito di Verizon. Questa scelta, però, sarebbe stata dettata più che altro da un'esigenza tecnica. Negli USA, infatti, tale modello dovrebbe arrivare con il supporto mmWave 5G, costringendo il brand cinese a riprogettare lo smartphone e ad introdurre questo tipo di certificazione. Vedremo, però, se nei prossimi giorni queste voci saranno confermate.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu