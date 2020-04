OnePlus 8: nuovi dettagli ed immagini del Warp Charge 30 Wireless Charger

Manca davvero poco al lancio dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro. Ovviamente l'evento sarà online ma, su questi due smartphone, sappiamo già praticamente tutto. Tanto che tale presentazione non dovrebbe mostrare nulla di così stravolgente allo stato attuale, rispetto alle informazioni di cui già siamo in possesso. Nonostante questo, pare che online siano comparsi i dettagli di un nuovo prodotto, ovvero un Wireless Charger da 30W prodotto dalla stessa azienda.

Aggiornamento 07/04: dopo i primi dettagli sul caricatore wireless del brand, evleaks ci regala una serie di immagini dello stesso. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

La base di ricarica wireless di OnePlus 8 potrebbe costare 70 euro

Dando un'occhiata alle ultime news, pare che online siano comparsi alcuni dettagli che fanno riferimento ad un caricatore wireless per smartphone. Si tratterebbe di OnePlus Wireless Charger, un'unità da 30W in grado di dare energia a OnePlus 8 Pro, l'unico modello che dovrebbe montare questo tipo di tecnologia. Questo sarebbe in grado, quindi, di ricaricare lo smartphone fino al 50% in soli 30 minuti, arrivando al 100% in circa 80 minuti. Tale prodotto dovrebbe implementare anche una ventola di raffreddamento con modalità AI Spleep Mode, che eviterebbe il funzionamento della stessa durante le ore notturne.

Questo prodotto dovrebbe mostrare un prezzo di circa 70 euro ma, al momento, non abbiamo molte altre informazioni a riguardo. Dovremo attendere, forse, il 14 aprile per scoprire qualcosa in più su questo prodotto, sempre che questo esista davvero.

Ecco OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger in tutto il suo splendore | Aggiornamento 07/04

Nemmeno il tempo di una giornata ed ecco spuntare anche le prime immagini del caricabatterie wireless del brand cinese. OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger – che, ricordiamo arriverà con la serie OnePlus 8 – è protagonista di un nuovo leak di Evan Blass che ci mostra più da vicino questo prodotto.

Ciliegina sulla torta, il forum ufficiale del brand ha pubblicato un lungo post dedicato al dispositivo (lo trovate qui). Questo è accompagnato anche da un'immagine che sembra proprio dar ragione alle immagini trapelate poco fa, andando a confermare un design verticale. Altra conferma riguarda il nome Warp Charge 30 Wireless, in grado di erogare una potenza fino a 30W.

