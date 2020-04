Alcuni OnePlus hanno problemi con l’app Google: ecco come risolvere

Sui social si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte dei possessori di smartphone OnePlus di problemi legati all'app Google. Le prime testimonianze sono spuntate in rete qualche giorno fa, specialmente sui forum dedicati alla community. Secondo indagini successive, la problematica sarebbe spuntata a partire dalla versione 10.97.8.21.arm64 dell'app Google. E anche con l'ultimo aggiornamento alla 10.98.10.21.arm64 sembrerebbe non essere stato risolto il problema.

Se avete uno smartphone OnePlus, potreste avere problemi con l'app Google

Se si sommano tutte le segnalazioni pubblicate dai possessori di smartphone OnePlus, i problemi comprendono vari malfunzionamenti. A partire dal flickering dell'app, attiva in background ma inutilizzabile, ma anche la barra di ricerca che non funziona ed altro ancora. Al contrario, il widget sarebbe ancora utilizzabile, mentre aprire l'app potrebbe portare anche ad un crash improvviso. Fortunatamente non sembrerebbe riguardare tutti i modelli, colpendo principalmente OnePlus 5 e 5T.

Nel caso anche voi abbiate riscontrato questa anomalia, ci sono due metodi per risolvere, nell'attesa che Google e OnePlus apportino una soluzione definitiva. La prima è ovviamente disinstallare l'app Google e reinstallarla nella versione antecedente: la potete trovare su APKMirror. L'altro metodo, più noioso, consisterebbe nello spegnere il telefono quando lo si ricarica, dato che è stato segnalato che il bug potrebbe essere legato alla nuova modalità Ambient.

