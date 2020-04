Oneplus annuncia il primo Open Ears Forum online: ecco come partecipare

Stare a casa in questo periodo è necessario per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, ma è anche noioso. OnePlus lo sa bene ed è per questo motivo che chiama alle armi gli appassionati per partecipare al primo Open Ears Forum online. Si tratta di un ennesimo modo per interagire al meglio con la Community, in modo da raccogliere feedback su progetti attuali e futuri. Ovviamente l'evento sarà destinato ad un numero limitato di utenti, ma se volete fare un tentativo, ecco come candidarvi.

OnePlus Open Ears Forum diventa online: il tema sarà la OxygenOS

Per partecipare al primo OnePlus Open Ears Forum online non dovrete far altro che inviate la candidatura tramite questa pagina (dove troverete anche vari dettagli). I candidati ritenuti idonei saranno contattati in privato entro il prossimo 8 Aprile. Per quanto riguarda l'evento, questo si terrà – ovviamente tramite videoconferenza – il 10 Aprile dalle ore 10 alle 12.

Si tratterà di un'occasione per parlare della OxygenOS e delle funzionalità in arrivo, con ampio spazio alle idee degli utenti, sempre coinvolti nel processo di creazione dei prodotti della casa cinese. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al thread ufficiale presente nel forum di OnePlus (trovate il link in fonte).

Allora, cosa ne pensate di questa versione online dell'Open Ears Forum del brand? Vi candiderete? Intanto vi lasciamo con un confronto tra OP8 e OP8 Pro, in base alle indiscrezioni e alle conferme dell'azienda.

