OnePlus potrebbe farsi creare modelli economici da altre aziende

Non c'è che dire, OnePlus 8 Pro è un ottimo smartphone, sia a livello software che più squisitamente hardware. D'altro canto la decisione di spostarsi su lidi più mainstream ha “costretto” l'azienda ad adottare strategie più in linea con i competitors più blasonati. In parole povere, gli smartphone OnePlus costano quanto quelli rivali, se non poco meno. Il motto “flagship killer” si allontana sempre più, necessariamente per far divenire i propri prodotti sempre più agguerriti nel fare concorrenza. Si ipotizzava, quindi, che un possibile OnePlus 8 Lite (o OnePlus Z, che sia), ma per questo se ne riparlerà più avanti.

La strada degli ODM potrebbe aiutare OnePlus a non perdere clientela

Alla luce di tutto ciò, si è iniziata a far strada un'interessante voce che vedrebbe OnePlus decisa a cambiare ulteriormente la propria strategia di produzione. Ma facciamo un passo indietro: tutto è partito nel 2014, con un OnePlus One che fece parlare di sé per la volontà di aggredire il mercato. Questo fu possibile creando uno smartphone top di gamma sotto alcuni aspetti, in primis hardware e display. Lo faceva ad un prezzo bassissimo di 269€, praticamente in rimessa, ma come investimento per un futuro che, volente o nolente, avrebbe visto degli innalzamenti di prezzo.

Si passò ad un 2015 che vide l'ingresso di OnePlus 2 a 339€ ma anche di un più modesto OnePlus X a 295€. In entrambi i casi eravamo di fronte a due smartphone ottimi ma che non eccellevano sotto il profilo produttivo. Passano gli anni, gli smartphone si susseguono e, con essi, la voglia di fare di più da questo punto di vista. Ciò ci porta ai giorni d'oggi, con un OnePlus 8 Pro che ha poco da invidiare rispetto ai top di gamma con cui concorre.

OnePlus potrebbe continuare ad essere economica, grazie agli ODM

A questo punto come conviene muoversi? Puntare esclusivamente alla fascia alta sicuramente crea blasone e prestigio, ma porta a perdere tutta quella clientela fattasi negli anni che è alla ricerca del miglior prezzo. Per questo OnePlus potrebbe affidarsi al mondo degli ODM (Original Design Manifacturer), ovvero tutto quel mondo composto da aziende dedite unicamente alla produzione di smartphone per altri.

Questo permetterebbe a OnePlus di concentrarsi nei prodotti di punta, affidando la creazione di modelli più modesti a terze parti, sia con 4G che 5G. Non soltanto: una strategia di questo tipo permetterebbe alla società di risparmiare, non dovendo necessariamente investire tempo e denaro sullo sviluppo e la produzione di telefoni meno pregiati. Anche se non è noto ai più, è una filosofia portata avanti già da qualche anno da molte aziende, fra cui Huawei, Xiaomi, OPPO, Samsung e Nokia.

