OnePlus Launcher: il nuovo aggiornamento modifica le app recenti

OnePlus è una delle aziende più attente dal punto di vista degli aggiornamenti. Non solo per quanto riguarda i major update, ma anche sotto il profilo delle modifiche meno importanti, che riguardano i piccoli dettagli. Motivo per cui spesso il Launcher del brand viene modificato in qualche sua parte, andando a ritoccare alcuni parametri. Vediamo quali sono le novità presenti, quindi, nell'ultimo update.

OnePlus Launcher 4.4.2: restyling delle app recenti

Dando un'occhiata alla schermata delle app recenti, accedendo al multitasking, troviamo ora alcune modifiche estetiche. Con OnePlus Launcher 4.4.2, infatti, sono state apportate alcune variazioni, come l'icona dell'applicazone che adesso è stata spostata al centro. Non viene più mostrato il logo dell'app ma tutto punta a conferire a questa schermata una simmetria ancor più estrema. Tutti i loghi sono stati spostati, però, in basso. Qui possiamo trovare le varie app aperte e scorrere fra di esse, esattamente come prima. Sarà più facile, però, visualizzarle in anteprima e passare da una all'altra senza alcun problema.

Sono stati eliminati anche i tre pallini che risiedevano sulla destra, nella parte alta della finestra. Ora per accedere alle impostazioni dell'applicazione, dunque, sarà necessario tenere premuto sulla scheda stessa. Non sappiamo se queste modifiche siano gradite dal pubblico ma, sicuramente, tentano di rendere ancor più snello e piacevole il software. Nel caso in cui non vogliate attendere l'arrivo di questo aggiornamento sull'app, potete cliccare su questo link per effettuare il download da APK Mirror.

