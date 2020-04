Niente OnePlus Z, ma arriva Car Voice Assistant

Se vi aspettavate un nuovo modello più compatto ed economico di OnePlus 8, preparatevi a rimanere delusi. Si pensava che nella giornata odierna sarebbe potuto arrivare l'annuncio del presunto OnePlus Z. La verità dei fatti è un'altra, però: la presentazione avvenuta in Cina ha visto lanciati gli stessi modelli già visti negli scorsi giorni. A fare eccezione fra le novità mostrate sul palcoscenico virtuale è stato un dettaglio software, ovvero OnePlus Car Voice Assistant.

Assieme ai nuovi OnePlus 8 in Cina arriva il nuovo Car Voice Assistant

Come forse saprete, a muovere i modelli di casa OnePlus nella loro versione cinese c'è la HydrogenOS. Dopo essere nati con la leggendaria CyanogenMod, la decisione di affidarsi ad una interfaccia proprietaria ha visto una biforcazione. Da noi in occidente è arrivata la OxygenOS, leggermente differente dalla controparte asiatica. Non soltanto per la mancanza dei servizi Google, ma anche per alcuni aspetti assenti da un lato o l'altro.

Da tempo Android permette di interfacciarsi vocalmente ad uno smartphone quando connesso alla propria automobile. Questo avviene solitamente tramite Android Auto, salvo soluzioni proprietarie nel caso non si possa far affidamento all'ecosistema Google. Per questo in Cina è stato lanciato Car Voice Assistant, permettendo così ai possessori di OnePlus 8 di gestire il tutto tramite input vocale. Le possibilità sono quelle solite: gestione delle chiamate, della riproduzione musicale e del navigatore satellitare.

A questo punto viene da chiedersi se e quando vedremo questo fantomatico OnePlus Z aka OnePlus 8 Lite. Già in precedenza si ipotizzava che il suo lancio sarebbe potuto avvenire dopo quello della serie 8. E vista la situazione attuale, viene da pensare che l'azienda se lo stia tenendo da parte per un'altra occasione futura.

