OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro: tutte le differenze

Anche se manca ancora qualche giorno al giorno della presentazione di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, sappiamo già tanto sui due smartphone. Esteticamente li conosciamo in lungo e largo già dai mesi, con render pubblicati in rete con largo anticipo. Ma anche la componentistica ci è già stata praticamente svelata in toto, per quanto possa mancare ancora qualche piccolo dettaglio. Per questo vi abbiamo raccolto in questo articolo tutto quanto trapelato finora, in modo da farvi capire quale siano le differenze fra i due.

OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro: quali sono le differenze?

Design & Display

Ovviamente il primo aspetto che cambia sono le dimensioni. OnePlus 8 sarà leggermente più compatto, avendo un display da 6.55″, mentre quello di OP8 Pro sarà da 6.78″. Come potete vedere, il pannello di OP8 sarà più piatto e con bordi un po' più accentuati, seppur su ambedue ci sarà un pannello forato per ospitare la selfie camera da 16 MP. Una differenza impercettibile la si ha nel foro, largo 3.84 mm sul Pro e 3.95 mm sul base.

Dimensionalmente parlando, OP8 dovrebbe misurare 160.2 x 72.9 x 8.1 mm per 178 g, mentre OP8 Pro aumenterebbe a 165.3 x 74.4 x 8.8 mm per 198 g.

L'altra principale differenza sta nella tecnologia adottata. Partiamo col dire che entrambi saranno schermi Fluid AMOLED con supporto HDR10+ e sensore per lo sblocco posizionato al di sotto. Ma il refresh rate non sarà il medesimo, dato che OnePlus 8 sarà a “soltanto” 90 Hz in Full HD+. Più evoluto sarà il Pro, spingendosi fino a 120 Hz e con una risoluzione Quad HD+.

Come prevedibile, non ci sarà nessun ingresso mini-jack per gli amanti delle cuffie cablate. Ma il supporto multimediale non mancherà, grazie alla presenza di speaker stereo per un output audio più soddisfacente. Da notare che OP8 Pro sarà il solo, per la prima volta, ad avere la certificazione IP68.

Da un punto di vista più squisitamente tecnico, anche le colorazioni non saranno tutte uguali. Nel caso di OP8 debutterà la variopinta Interstellar Glow, oltre che Glacial Green e Onyx Black.

Per OP8 Pro, invece, avremo quella Ultramarine Blue, assieme a quelle Glacial Green e Onyx Black.

Hardware

Inutile dire che la serie OnePlus 8 sarà mossa dalla piattaforma Snapdragon 865 di Qualcomm. Il chipset è a 7 nm, include una CPU octa-core Kryo 585 fino a 2.84 GHz e una GPU Adreno 650. Il chipset offrirà anche il supporto 5G, disponibile su tutti i prossimi telefoni di casa OnePlus. I tagli di memoria potrebbero essere gli stessi per entrambi, da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.0 senza espandibilità microSD.

Per quanto riguarda la batteria, si parla di due unità distinte, da 4300 mAh e 4510 mAh. Entrambe presenteranno supporto alla Warp Charge 30T a 30W, ma sarà soltanto il Pro ad avere anche la ricarica wireless a 30W, anche in modalità inversa a 3W.

Fotocamera

Raccogliendo le informazioni finora fatte circolare, OnePlus 8 dovrebbe avere una tripla fotocamera da 48+16+2 MP con apertura primaria f/1.8. I due sensori aggiuntivi sarebbero il grandangolare e quello per l'acquisizione di profondità, privo così di teleobiettivo.

Molto più affinato sarà il comparto di OP8 Pro, con una quad camera da 48+48+8+5 MP f/1.78-2.2-2.4. Il primario Sony IMX689 sarà coadiuvato da un Sony IMX586 grandangolare con FoV a 120 °. L'altro sarà un teleobiettivo con zoom ottico 3x, mentre il quarto a lato sarà un sensore cromatico dedicato ad acquisire i colori dell'immagine. Presente anche il modulo per l'autofocus laser, assieme ad un doppio flash LED.

Prezzo

Ancora non abbiamo informazioni precise sul prezzo di vendita. Si vocifera che OnePlus 8 farà concorrenza ai principali telefoni 5G senza spingersi oltre la soglia dei 1000$.

