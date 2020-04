OnePlus 8: ecco come sarà migliorato il vetro posteriore

Con l'avvicinarsi del giorno X per il lancio della serie OnePlus 8 si moltiplicano i teaser rilasciati in rete. Si è parlato poco fa di fotocamera, con sample notturni niente male, ma anche di ricarica wireless e qualità del display. Ma anche di prezzo, con cifre che potrebbero infastidire non pochi utenti desiderosi di non vedere aumenti. Quello di cui non così spesso si parla, invece, sono i materiali, in particolar modo per la parte posteriore. Da questo punto di vista OnePlus ha trovato più modi per contraddistinguersi, come dimostrato con OnePlus 7 Pro.

Il vetro di quinta generazione di OnePlus 8 sarà ulteriormente affinato

Con la scorsa generazione, OnePlus ha optato per l'utilizzo di un vetro particolare, dalla finitura meno trasparente e dall'effetto quasi metallico. Su questa riga, il CEO Pete Lau ha condiviso su Weibo informazioni a riguardo su OnePlus 8, sul quale verrà implementato un vetro di quinta generazione. Questo materiale permetterà di avere un effetto Anti-Glare ulteriormente migliorato. L'effetto sarà sia visivo, riducendo i rifletti estremi del vetro specchiato, ma anche funzionale, restituendo una migliore sensazione tattile. Anche per la riduzione dei residui di grasso derivanti dai polpastrelli, il principale tallone d'Achille quando si ha un vetro privo di lavorazioni simili.

