Pronti per OnePlus 8? Scaricate lo sfondo ufficiale | Download

Meno di due settimane ci separano dalla presentazione della serie OnePlus 8, una famiglia che dovrebbe comporsi di almeno 3 modelli. Nel 2019 è avvenuto il cambio di rotta, con la separazione del top di gamma in due modelli, compreso il Pro. E nel 2020 avverrà un ulteriore variazione, con l'aggiunta di un modello più economico. Inutile rimarcare che dei due modelli di punta sappiamo già praticamente tutto e vi rimandiamo all'articolo dedicato alle rispettive differenze.

Se ancora la vostra sete di curiosità su OnePlus 8 non fosse placata, sappiate che è stato pubblicato in rete il primo degli sfondi ufficiali che debutteranno con i nuovi telefoni.

#OnePlus8Series Wallpaper… Please credit if you share further. Will bring you other wallpapers soon. Download the High Res version from the link below. #OnePlus wallpapers have never disappointed me.

Link: https://t.co/yf4GlQnAFH pic.twitter.com/VbtNK5g8EF

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 3, 2020