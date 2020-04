In questo video c’è OnePlus 8 Pro… più o meno

Quali saranno le fattezze di OnePlus 8 Pro è considerabile il segreto di Pulcinella. Sono svariati mesi che i render ci hanno fatto scoprire come sarà fatto, pertanto non c'è bisogno di girarci tanto attorno. Ciò nonostante, l'azienda ce lo sta facendo gustare pezzo per pezzo, come è ovvio che sia. E visto che il punto focale sarà il display, si è ben pensato di realizzare un teaser atipico ad hoc. Il brand non è nuovo allo sponsorizzarsi in maniera non convenzionale, come ci dimostra questo video teaser in collaborazione con Marques Brownlee.

LEGGI ANCHE:

Alcuni OnePlus hanno problemi con Google: ecco come risolvere

Marques Brownlee ci mostra OnePlus 8 Pro, almeno in parte

Here’s my OnePlus 8 Pro 👀 Stay tuned for the full review: https://t.co/mcJj2dJUan pic.twitter.com/HS4d2zeOMP — Marques Brownlee (@MKBHD) April 13, 2020

Il protagonista del video è proprio OnePlus 8 Pro, per quanto non venga mostrato per intero. La parte posteriore è camuffata da una cover protettiva che non lascia spazio a dubbi sul posizionamento dei sensori. Ci sarà sempre nel mezzo una tripla fotocamera in senso verticale, accanto alla quale ci sarà un inedito sensore e la combo autofocus e flash LED.

Anche il davanti è in parte mascherato, con la parte superiore nascosta. Anche in questo caso il segreto è stato svelato da molto tempo: niente fotocamera a scomparsa, OP8 avrà la selfie camera nello schermo. Rimane così lo schermo, oggetto di una prima analisi da parte del buon MKBHD. Come già sottolineato dal team di DisplayMate, il nuovo display garantisce una qualità ai vertici del settore. Al punto tale di battere ben 10 record, venendo definito come “visualmente indistinguibile dalla perfezione“.

Nel caso di Marques si cita l'estrema fluidità del display del telefono, grazie al refresh rate a 120 Hz. Sottolinea anche come questo possa essere mantenuto anche in Quad HD+, al contrario di quanto accaduto con la serie Samsung Galaxy S20 “castrata” in Full HD. Speriamo solo che OnePlus abbia ottimizzato i consumi, dato che i 90 Hz della scorsa generazione si erano dimostrati piuttosto energivori.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu