Adesso anche OnePlus si unisce al banchetto dei top di gamma di inizio 2020. È arrivato l'annuncio ufficiale che vede l'ingresso nel panorama mobile di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Dal 2019 l'azienda ha deciso di suddividere la propria proposta premium in due, aggiungendo un modello Pro. E anche a questo giro lo fa, portando sul banco un modello ancora più prestante del passato, grazie ad un nuovo display a 120 Hz e al supporto alle reti 5G. Da adesso quest'ultima caratteristica non sarà più relegata a modelli appositi, permettendo a tutti di usufruirne.

OnePlus 8 e 8 Pro ufficiali: tutto quello che devi sapere

Nel giro di un anno OnePlus ha uniformato i suoi modelli dal punto di vista costruttivo, non dividendoli più per notch o fotocamera a scomparsa. Adesso entrambi sono dotati di schermo forato, ospitando così la selfie camera da 16 MP in alto a sinistra. Ciò che cambia è in primis la diagonale, da 6.55″ Full HD+ per OnePlus 8 e 6.78″ Quad HD+ per OnePlus 8 Pro. Ma non soltanto: se il modello base porterà avanti i 90 Hz introdotti nel 2019, il Pro fa di meglio, spingendosi fino ai 120 Hz.

Un livello di fluidità tale è supportato dal sistema di ottimizzazione Smooth Chain, con più di 280 miglioramenti totali. Il sistema di chipset MEMC permette di compensare il movimento dei contenuti ad Hz inferiori, evitando problemi di sfocatura e nitidezza tramite interpolazione. Il pannello Fluid AMOLED HDR10+ a 10-bit utilizzato può vantare anche una qualità hardware e software migliorata, valutata A+ da DisplayMate e riuscendo a battere 13 record di qualità. Uno di questi è il picco di luminosità massima, riuscendo ad arrivare a 1300 nits in condizioni di difficile lettura sotto luce solare.

Non cambieranno molto le cose in quanto a linee estetiche, ma il retro non manca di ricevere alcune modifiche, a partire dall'incisione del nuovo logo in basso. OnePlus sfoggia la nuova generazione di vetro matte-frosted, ancora più liscia al tatto, e con nuove colorazioni. Ambedue si tingono delle versioni Onyx Black e Glacial Green, con una colorazione inedita a testa: Interstellar Glow per OP8, Ultramarine Blue per OP8 Pro.

Degna di segnalazione è una novità considerevole per il modello Pro: finalmente viene introdotta la certificazione IP68. Ciò permetterà una migliore resistenza a liquidi e polvere.

Hardware e software

Inutile dire che a muovere la serie c'è lo Snapdragon 865 di Qualcomm. Questo, unito ad 8/12 GB di RAM LPDDR5 (più veloci del 30% ed efficienti del 20%) e 128/256 GB di storage UFS 3.0, garantirà la fluidità necessaria per godere al meglio dei 120 Hz. Come anticipato, non mancherà il supporto 5G, grazie al modem Snapdragon X55 con connettività Multi-Gigabit. Parlando di multimedialità, c'è anche uno speaker stereo con Dolby Atmos che, unito al rinnovato motore di feedback aptico, offrirà una maggiore immersività nei giochi.

Rimanendo in ambito tecnico, le batterie che alimentano il tutto sono rispettivamente da 4300 e 4510 mAh, sempre con ricarica rapida Warp Charge 30T (50% in 12 minuti). Sul Pro troviamo un'altra aggiunta gradita: è il primo con Warp Charge 30 Wireless, potendo così caricarsi senza fili a 30W. Questo permette una ricarica del 50% in 30 minuti.

Ad essere rifinita è stata anche la OxygenOS 10. Nuove icone, impostazioni e l'aggiunta degli sfondi dinamici, ma non solo. C'è un nuovo sistema di Tema Scuro 2.0, adesso compatibile con un numero superiore di app. Continua la partnership con Google One, permettendo di avere tre mesi di prova gratuita con 100 GB di spazio di archiviazione cloud. La collaborazione prosegue con l'inserimento nel programma Stadia, figurando fra i modelli compatibili. Viene aggiunto anche il supporto nativo all'assistente vocale Alexa tramite il download dell'app dedicata. Nel corso del tempo verranno aggiunte funzionalità sinergiche, come l'attivazione della modalità Zen o il collegamento con smart TV.

Le novità non mancano anche nella fotocamera

Dopo il display, l'altra principale differenza fra i due è nell'impianto fotografico. Andiamo per gradi: su OnePlus 8 troviamo una tripla fotocamera da 48+16+2 MP, con sensore primario Sony IMX586. Il secondario è un grandangolare con campo visivo da 116°, per concludere con un sensore adibito agli scatti in macro.

Manca, quindi, un teleobiettivo vero e proprio. Per quello è necessario spostarsi su OnePlus 8 Pro, con sensori da 48+48+8+5 MP. Cambia anche il primario, un più performante Sony IMX689 da 1/1.4″, in grado di catturare più luce, completo di doppio ISO nativo e tecnologia 2×2 On-Chip Lens. Migliora anche il grandangolare Sony IMX586, non soltanto nei pixel ma anche nel FoV da 120°. Il terzo è un teleobiettivo (non periscopiale) con uno zoom ibrido 3x e digitale fino a 30x. Il quarto è una chicca inedita, ovvero un sensore Color Filter, con cui realizzare effetti cromatici con un sensore apposito.

Le novità riguardano anche il comparto video, a partire dalla stabilizzazione ibrida che combina OIS+EIS. Viene introdotta anche la tecnologia 3-HDR per avere una gamma dinamica più elevata e lo Zoom Audio con 3 microfoni per avere un audio amplificando quando si zooma.

OnePlus 8 – Scheda tecnica

Display Fluid AMOLED HDR10+ da 6.55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, densità di 402 PPI, refresh rate a 90 Hz , protezione Gorilla Glass e Always-On;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9, densità di 402 PPI, refresh rate a , protezione Gorilla Glass e Always-On; dimensioni di 160.2 x 72.9 x 8 mm per 180 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; tripla fotocamera posteriore da 48+16+2 MP f/1.75-2.2-2.4, primario Sony IMX586, OIS/EIS, grandangolare a 116°, macro, Slow-Motion 480 fps, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.75-2.2-2.4, primario Sony IMX586, OIS/EIS, grandangolare a 116°, macro, Slow-Motion 480 fps, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera Sony IMX471 da 16 MP f/2.0 con EIS;

f/2.0 con EIS; speaker stereo con Dolby Atmos e Haptic Vibration Engine;

con Dolby Atmos e Haptic Vibration Engine; supporto dual SIM 4G e 5G , Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.1, NFC;

, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.1, NFC; batteria da 4300 mAh con Warp Charge 30T a 30W;

con Warp Charge 30T a 30W; sistema operativo Android 10 con OxygenOS 10.

OnePlus 8 Pro – Scheda tecnica

Display Fluid AMOLED HDR10+ da 6.78″ Quad HD+ (3168 x 1440 pixel) in 19.8:9, densità di 513 PPI, refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass e Always-On;

(3168 x 1440 pixel) in 19.8:9, densità di 513 PPI, refresh rate a , protezione Gorilla Glass e Always-On; dimensioni di 165.3 x 74.4 x 8.5 mm per 199 g;

colorazioni Onyx Black, Glacial Green e Ultramarine Blue;

certificazione IP68 ;

; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; tripla fotocamera posteriore da 48+48+8+5 MP f/1.78-2.2-2.4-2.4, primario Sony IMX689, OIS/EIS, grandangolare a 120°, teleobiettivo ibrido 3x, sensore cromatico, Slow-Motion 480 fps, autofocus laser e flash LED;

f/1.78-2.2-2.4-2.4, primario Sony IMX689, OIS/EIS, grandangolare a 120°, teleobiettivo ibrido 3x, sensore cromatico, Slow-Motion 480 fps, autofocus laser e flash LED; selfie camera Sony IMX471 da 16 MP f/2.0 con EIS;

f/2.0 con EIS; speaker stereo con Dolby Atmos e Haptic Vibration Engine;

con Dolby Atmos e Haptic Vibration Engine; supporto dual SIM 4G e 5G , Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.1, NFC;

, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.1, NFC; batteria da 4510 mAh con Warp Charge 30T a 30W, ricarica wireless 30W ed inversa;

con Warp Charge 30T a 30W, ricarica wireless 30W ed inversa; sistema operativo Android 10 con OxygenOS 10.

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone saranno disponibili sullo store ufficiale e su Amazon a partire dal 21 aprile. Unica eccezione la fa la colorazione Interstellar Glow, disponibile dal 4 maggio. Ma già adesso è possibile acquistare il pop-up box, disponibile in quantità limitata e comprensivo di case e cuffie wireless. Con questo link potete avere uno sconto di 10€ sull'acquisto di accessori.

OnePlus 8 8/128 GB: 719€ (Onyx Black e Glacial Green) 12/256 GB: 819€ (Glacial Green e Interstellar Glow)

OnePlus 8 Pro 8/128 GB: 919€ (Onyx Black) 12/256 GB: 1019€ (Glacial Green e Ultramarine Blue)



Ci saranno anche nuovi accessori, ovvero il caricatore Warp Charge 30 Wireless Charger a 69.95€ e le cuffie Bullets Wireless Z a 49.95€.

