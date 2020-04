OnePlus 8 Pro passa tra le mani di JerryRigEverything: avrà resistito?

Sono passate davvero pochissime ore dalla presentazione ufficiale della famiglia OnePlus 8. All'interno di un evento senza pubblico, a causa dela Coronavirus (Covid-19) l'azienda cinese ha voluto svelare la sua nuova linea di device top di gamma di quest'anno. OnePlus 8, dunque, non presenta tutte queste novità in termini di hardware rispetto a OnePlus 7T, ma non possiamo dire lo stesso del suo fratello maggiore. OnePlus 8 Pro, infatti, rappresenta forse la vera novità di quest'anno. Quanto sarà resistente, però, tale device? Sarà riuscito a passare indenne i test di resistenza?

OnePlus 8 Pro si piega, ma non si spezza

Dando un'occhiata al video di JerryRigEverything vediamo chiaramente come questo smartphone sia riuscito a comportarsi abbastanza bene nei vari test di resistenza. Da subito, dunque, ci si accorge di trovarsi di fronte ad un vero e proprio top di gamma. Non sono stati molti i danni subiti all'interno di questo video, infatti, neanche nel momento in cui il telefono è stato piegato. Questo nuovo dispositivo non ha mostrato particolari difetti sotto questo aspetto, dando sfoggio ancora una volta di una qualità costruttiva davvero eccellente.

Sotto i colpi di alcuni strumenti che hanno provato a compromettere l'integrità del vetro frontale questo smartphone si è comportato bene. Non ha convinto, invece, la prova di resistenza con la fiamma, che ha bruciato il display AMOLED dopo un'esposizione di soli 30 secondi. Nulla di diverso, comunque, rispetto a quello che è stato riscontrato anche su altri modelli simili. Nel caso in cui siate curiosi di dare un'occhiata da vicino a questi test, comunque, vi lasciamo qui sotto il video integrale.

