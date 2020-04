OnePlus 8 Pro nelle mani di JerryRigEverything: non facile da smontare

Sembrano lontani i tempi in cui OnePlus veniva tacciata di evidenti problemi hardware. L'ultima declinazione di OnePlus 8 Pro dimostra gli sforzi portati avanti negli anni, con uno smartphone tecnicamente ineccepibili. I compromessi rispetto alla concorrenza sono sempre meno, con un top di gamma che si è dimostrato altamente resistente. La certificazione IP68 lo rende ancora meno attaccabile rispetto al passato, proiettando OP8 Pro nel campo dell'eccellenza. Sarà così anche per la qualità interna?

JerryRigEverything esegue il teardown di OnePlus 8 Pro, svelandocene le interiora

È sempre JerryRigEverything a dimostrarci la qualità costruttiva della componentistica celata dentro a OnePlus 8 Pro. Come preannunciato, OnePlus 8 Pro è adesso resistente a liquidi e polvere. Questo comporta una difficoltà maggiore nell'apertura della scocca, incollata in maniera più salda rispetto al passato. Una volta aperto, la prima cosa che salta all'occhio è l'evidente bobina utilizzata per la ricarica wireless. La superficie più ampia è necessaria per permettere l'implementazione della nuova Warp Charge 30 Wireless, potente a 30W.

L'altro elemento principale a cui si ha subito accesso quando si toglie il coperchio è la quad camera. Ciò su cui si è soffermato Zach è la stabilizzazione ottica, utilizzata sia sul primario che sul teleobiettivo. Per quanto OPPO l'abbia già implementato da tempo, non c'è nessun sistema a periscopio, l'altro compromesso a cui è scesa OnePlus. Al di sotto c'è la batteria, facilmente removibile tramite l'apposita linguetta d'estrazione, rendendo più facile la vita agli addetti alla riparazione.

Da notare che OnePlus ha ben pensato di rendere il microfono protetto dai possibili danneggiamenti che deriverebbero dall'inserimento errato della spilletta SIM. Questo perché il microfono è posizionato in maniera perpendicolare rispetto al foro da cui viene veicolato il suono. Per il resto OnePlus 8 Pro è costruito in maniera “prevedibile”, senza particolari problematiche strutturali.

