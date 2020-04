OnePlus 8 Pro: anche il vostro schermo è “verde”?

Arrivati solo qualche giorno fa sul mercato, OnePlus 8 e 8 Pro presentano già i primi problemi. Questi due smartphone, infatti, rappresentano i nuovi top di gamma del brand, mostrando una dotazione hardware di tutto rispetto ed un display tra i migliori della categoria. Sembra, però, che proprio quest'ultima componente abbia qualche criticità. Stando alle dichiarazioni di alcuni utenti, infatti, lo schermo diventerebbe “verde” in certe condizioni di luce.

OnePlus sta già lavorando sul problema

A detta di alcuni utenti, OnePlus 8 Pro mostrerebbe qualche problema al display. Su tale smartphone, infatti, a basse luminosità viene fuori evidente un colore innaturale, come mostrato anche all'interno di diverse segnalazioni. Non sappiamo se tale denuncia sia arrivata in seguito ad alcuni video dell'emergente Stockdroid (su YouTube), che avrebbe messo in luce tale problema.

OnePlus 8 Pro nelle mani di JerryRigEverything: non facile da smontare

OnePlus avrebbe fatto sapere, comunque, di essere già al lavoro su tale questione. Sembra che qusto difetto, al momento, possa essere mitigato attivato il DC Dimming, entrando all'interno delle Impostazioni e selezionando OnePlus Laboratory. Non tutti, però, hanno notato dei miglioramenti in tal senso, quando la luminosità è bassa. Dovremo attendere, quindi, un aggiornamento da parte dell'azienda, che presumibilmente arriverà su tutti i modelli attualmente in commercio, via OTA.

