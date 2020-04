Nei giorni scorsi un leak di Roland Quandt – vera e propria autorità del campo – ha svelato i prezzi della nuova serie top del brand cinese, con una mazzata per tutti gli appassionati in attesa di OnePlus 8 Pro. Il fratellone, infatti, dovrebbe debuttare a oltre 1000€ nella sua incarnazione da 12/256 GB ed ora un nuovo leak sembra confermare ancora una volta l'aumento dei prezzi rispetto alle passate generazioni.

Aggiornamento 14/04: dopo i prezzi in UK ecco spuntare anche quelli per la Germania, stando ad un rivenditore online. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OnePlus 8 Pro: nuova conferma sui prezzi di vendita, stavolta da un rivenditore UK

Mancano solo poche ore al debutto della nuova serie 8, ma le indiscrezioni continuano senza sosta, anche per il prezzo. Un rivenditore UK ha pubblicato i prezzi di OnePlus 8 Pro e del suo fratello minore, insieme alle colorazioni disponibili e ai tagli di memoria. Secondo quanto riportato, per OP8 si parte da 599 sterline (circa 686€) per il modello da 8/128 GB, salendo a 799 sterline (801€) con quello da 12/256 GB. Più o meno – con le dovute differenze visto il cambio – si tratta di cifre simili alle anticipazioni di Roland Quandt.

La batosta – ovvio – arriva con la versione Pro: si parla di 799 sterline (915€) per gli 8/128 GB, salendo a 899 sterline (1030€) per i 12/256 GB. Insomma, anche in questo caso gli aumenti rispetto alla generazione precedente ci sono e sono parecchio palpabili.

Ovviamente l'ultima parola spetta sempre alla casa cinese e per scoprire i prezzi ufficiali non resta che attendere l'evento di lancio di oggi.

Ecco i prezzi per la Germania | Aggiornamento 14/04

1 di 2

Un rivenditore online tedesco ha pubblicato le pagine dedicate all'imminente OnePlus 8 Pro, offrendo l'ennesima conferma dei rincari con i prezzi per la Germania. In base a quanto si legge, il top di gamma nella sua incarnazione da 8/128 GB sarà venduto a 899€ mentre per la variante da 12/256 GB si sale a 999€. Oltre ai prezzi, il portale riporta anche alcune specifiche: il display AMOLED da 6.78″ con risoluzione 3168 x 1400 pixel, la Quad Camera da 48 + 48 + 8 + 5 MP con zoom digitale 30X e la presenza di una batteria da 4.510 mAh.

Si tratta di dettagli che trovano anche riscontri precedenti, quindi un'ulteriore conferma su tutto. Ovviamente è bene tenere a mente sempre che solo la parola dell'azienda è da prendere sul serio… e per fortuna l'evento di lancio si avvicina sempre di più!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu