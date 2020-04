OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: al via le preregistrazioni sullo store JD

Il lancio dei nuovi top di gamma del brand è fissato per il 14 Aprile – qui trovate i dettagli su come seguire la diretta streaming – e ovviamente l'entusiasmo degli appassionati è palpabile. Non a caso, finalmente si sono aperte le preregistrazioni sullo store cinese JD, il quale ci offre una panoramica delle caratteristiche di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e qualche dato sull'attesa da parte del pubblico.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sbarcano su JD: niente paura, il prezzo non è quello che sembra!

La prima cosa che salta all'occhio – ovvio! – è il prezzo di vendita. Niente paura, chi è avvezzo a JD lo sa bene ma per tutti gli altri è meglio fare una precisazione: il prezzo di vendita mostrato non è quello finale, ma solo una cifra messa “a casaccio”, in attesa del debutto e della conferma definitiva del prezzo. Quindi, no, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro non costeranno 9.999 yuan, circa 1.300€ al cambio.

Le pagine dello store cinese confermano la presenza di due modelli, quello standard e il Pro, mentre per quanto riguarda le specifiche non si segnalano novità. Più che altro vengono ripresi i dettagli già offerti in precedenza, come la presenza del SoC Snapdragon 865 con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0, i dettagli del display e la valutazione di DisplayMate.

Per quanto riguarda le preregistrazioni, nel momento in cui scriviamo si assestano intorno ai 5.600 utenti interessanti per ogni modello. Ovviamente non tutte queste registrazioni si tramuteranno in vendita, ma è interessante notare come anche in Cina l'entusiasmo sia palpabile. In fondo si tratta pur sempre ci oltre 10 mila appassionati, senza contare quelli che sono in attesa dell'evento per procedere poi con l'acquisto.

Voi quanto attendete il debutto di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro? Vi lancerete a capofitto nell'acquisto a partire dal Day 1?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu