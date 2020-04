OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 10.5.3/10.5.5

Come tutti i top di gamma che si rispettino, anche OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro hanno ricevuto un aggiornamento al Day 1. Ma non è finita qua: il team software ha da poco rilasciato un ulteriore updates con altre ottimizzazioni. Queste riguardano sia il sistema in generale che, scendendo nello specifico, batteria, fotocamera e connettività. Nel caso di OP8 si tratta della OxygenOS 10.5.3, mentre per il modello Pro si passa alla OxygenOS 10.5.5.

La OxygenOS 10.5.3/10.5.5 è stata rilasciata per la serie OnePlus 8

Il changelog fra OnePlus 8 e 8 Pro è invariato:

Sistema Ottimizzata la sensibilità del touch screen sui bordi del display Ottimizzati gli effetti del display Migliorata la fluidità video in Motion Graphics Smoothing Risolti i problemi noti e migliorata la stabilità di sistema

Batteria Semplificata l'esperienza di interazione nella modalità Bedtime

Fotocamera Migliorata la precisione del bilanciamento del bianco e autofocus in situazioni di poca luce Migliorata fluidità e stabilità

Rete Potenziata la stabilità di trasmissione di rete mobile e Wi-Fi



Vi lasciamo con il link per il download:

