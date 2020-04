OnePlus 8 Pro: migliori cover, pellicole ed accessori

Dopo la panoramica dedicata al modello standard è arrivato il momento di andare alla ricerca di cover e pellicole anche per OnePlus 8 Pro, il super flagship che alza il tiro con un display leggermente più grande, in Quad HD+ e 120 Hz, RAM LPDDR5 ed una Quad Camera. Per non parlare poi delle novità attese per secoli dagli appassionati: il supporto alla ricarica wireless da 30W e la certificazione IP68. Insomma, se avete scelto questo dispositivo (tra l'altro, già disponibile su Amazon), è arrivato il momento di procurargli anche un po' di protezione in più.

Migliori cover, pellicole ed accessori per OnePlus 8 Pro

Amazon

eBay

GearBest

AliExpress

