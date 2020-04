OnePlus 8: il foro nel display diventa utile grazie a queste applicazioni

Nel corso delle passate settimane l'azienda cinese ha alzato il sipario su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: i due flagship si staccano dai modelli precedenti ed arrivano entrambi con un foro nel display per la selfie camera. Croce e delizia dato che sì, c'è un pannello tutto schermo, eppure gli amanti della simmetria avranno da ridire parecchio. Comunque se volete trovare un senso all'utilizzo del foro allora ci sono un paio di applicazioni che vale la pena provare e che possono regale qualche piccola soddisfazione.

Il foro di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro può essere utilizzato come indicatore per la batteria (e non solo)

Arc Lightning è un'app particolarmente conosciuta dagli amanti di Samsung, eppure ha aperto le porte anche a OnePlus 8. Nata inizialmente da un membro del portale di XDA, l'applicazione permette di personalizzare il foro con un anello luminoso che funge da LED per le notifiche e può essere personalizzato in molteplici modi. Ovviamente è possibile utilizzare il foro come indicatore per la stato della ricarica della batteria.

La seconda applicazione si concentra proprio su quest'ultimo aspetto. Stiamo parlando di Energy Ring, software “specializzato” proprio in smartphone col buco. Di recente è stato aggiunto anche il supporto a OnePlus 8 e 8 Pro, con una miriade di effetti (perfino quando si collega il dispositivo in carica). Entrambe le app citate sono disponibili gratuitamente ma prevedono acquisti in-app opzionali per sbloccare funzionalità aggiuntive. In basso trovate i link al download dal Play Store, qualora vogliate dare un'occhiata.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu