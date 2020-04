OnePlus 8 Pro: come effettuare l’unbrick tramite la modalità EDL

Tutti i dispositivi equipaggiati con un chipset Qualcomm Snapdragon sono dotati di una modalità di avvio alternativa (chiamata EDL, Emergency DownLoad Mode) introdotta apposta per la manutenzione da parte dei produttori. Tuttavia, con il giusto metodo, è possibile sfruttare questa modalità per effettuare l'unbrick di un dispositivo che non riesce ad effettuare l'accesso a Fastboot: andiamo a scoprire come fare per OnePlus 8 Pro, l'ultimissimo top di gamma della casa cinese.

Come effettuare l'unbrick tramite la modalità EDL su OnePlus 8 Pro

Se volete sapere come effettuare l'unbrick di OnePlus 8 Pro tramite modalità EDL, sappiate che si tratta di una procedura più semplice di quello che sembra. Nel caso dei modelli dell'azienda, basta utilizzare lo strumento MsmDownloadTool, utilizzato proprio dall'assistenza di OnePlus per mettere mano ai modelli con problemi e ripristinare il firmware di fabbrica. Di recente sembra che la compagnia abbia aggiornato i repository del tool per supportare anche la nuova serie di dispositivi top. In basso trovate il link al download, direttamente dal forum di XDA.

SCARICA MSMDOWNLOADTOOL PER OP8 PRO

SCARICA MSMDOWNLOADTOOL PER OP8

All'interno del thread dedicato è presente anche la procedura, che vi riportiamo per amor di precisione. La prima cosa da fare dopo aver installato sul vostro PC il file msmdownloadtool v4.0.exe è avviarlo.

Nella schermata di avvio selezionate Other nel menù a tendina e poi cliccate su Next;

cliccate sul pulsante Target e selezionate O2;

spegnete il vostro OnePlus 8 Pro e tenete premuti i tasti volume + e volume – per entrare in modalità EDL;

collegate il dispositivo al PC;

cliccate Enum per essere certi che il dispositivo sia rilevato e poi premete Start;

dopo circa 300 secondi potrete rimettere mano al vostro smartphone ed il firmware sarà ripristinato.

Per maggiori informazioni sulla procedura e su tutti i dettagli relativi al tool per OnePlus 8 Pro, vi invitiamo a visitare il thread dedicato.

