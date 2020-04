OnePlus 8 arriverà davvero ad un prezzo inferiore a 1.000 euro?

Ormai non dovremo aspettare più molto per vedere finalmente dal vivo la nuova serie OnePlus 8. Questi smartphone, infatti, debutteranno sul mercato il 14 aprile e, molto probabilmente, saranno i device da battere per rapporto qualità-prezzo. Nonostante questo, molti fan sono preoccupati da tale cifra, che potrebbe di fatto anche raggiungere facilmente la soglia dei 1.000 euro. Dalle ultime informazioni riguardo tale aspetto, però, sembra che il brand non sia intenzionato a richiedere così tanto per i propri prodotti.

OnePlus 8 avrà ancora un display da urlo!

Come sul modello precedente, OnePlus 8 potrebbe mostrare uno dei display migliori della sua categoria. Oltre questo aspetto, però, tale serie sarà in grado di offrire come sempre prestazioni degne di nota, grazie ad un hardware di tutto rispetto. Non solo per l'implementazione di un SoC Snapdragon 865, ma anche per l'utilizzo di memorie recentissime. Stando a quanto dichiarato da Business Insider, però, questo avrà un prezzo. Molto probabilmente, comunque, non si tratterà di una cifra esorbitante, restando sotto la soglia dei 1.000 euro.

Si tratta di una magra consolazione, forse. Soprattutto per coloro che speravano di poter acquistare OnePlus 8, nella variante standard, ad una cifra comparabile con quella proposta per il modello precedente. Non sappiamo ancora, però, se tali leak saranno confermati o meno. Dovremo attendere, quindi, di scoprire qualcosa in più nei prossimi giorni.

