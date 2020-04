OnePlus 8 anche in versione Polaris Silver, ma non per noi

Come ogni produttore che si rispetti, ogni volta che esce un nuovo OnePlus arrivano anche nuove colorazioni. È successo anche con OnePlus 8 ed 8 Pro, entrambi proposti con tinte inedite rispetto ai loro predecessori. Qua da noi verranno portati in quelle specificate durante la presentazione, mentre negli USA al modello base verrà riservato un trattamento diverso.

I rumor suggeriscono che il OnePlus 8 che verrà commercializzato negli Stati Uniti sarà diverso dal nostro. In primis per l'apparente presenza della certificazione IP68, stranamente limitata al solo modello Pro in tutto il resto del mondo.

Last minute leak for this year too? Well, #Verizon 5G will be getting an exclusive colour for #OnePlus8 this time, ‘Polaris Silver'. Yes, it will not be available in other regions as of now but it looks premium for sure. (It is a solid colour, not gradient). #OnePlus8SeriesLaunch https://t.co/mPgpoFJU92

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 14, 2020