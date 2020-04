A metà mese l'azienda cinese ha finalmente svelato la nuova serie OnePlus 8, ad un prezzo decisamente più salato rispetto ai modelli precedenti. Se nel corso di questi giorni avete bramato uno sconto con tutta l'anima – in modo da mettere le mani sul nuovo flagship 5G – finalmente siete stati accontentati, grazie a questo Coupon di Banggood.

OnePlus 8: il flagship 5G scende di prezzo su Banggood | Coupon

Dato che un ripasso non fa mai male, vi ricordiamo che il nuovo OnePlus 8 arriva con il supporto al 5G grazie al SoC Snapdragon 865 e monta un display Fluid AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass. Il comparto fotografico vede protagonista un sensore da 48 MP, accompagnato da un grandangolo da 16 MP e FOV 116° ed un modulo da 2 MP. La selfie camera da 16 MP è inserita in un foro nel display. Completano il pacchetto Android 10 e una batteria da 4.300 mAh con ricarica da 30W.

In basso trovate il link all'acquisto per OnePlus 8 in versione 8/128 GB. Il dispositivo viene venduto sul sito ufficiale a 719€ quindi il Coupon dedicato su Banggood fa decisamente gola visto che il flagship arriva poco sotto i 600€.

Se invece preferite la colossale variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, anche in questo caso è disponibile un'offerta con Coupon.

