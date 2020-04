OnePlus 8: il miglior display in assoluto, secondo DisplayMate

La nuova serie OnePlus 8 sarà presentata ufficialmente il 14 Aprile (qui trovi tutti i dettagli su come seguire l'evento in streaming) e l'azienda cinese ha già confermato vari dettagli su specifiche e display. A proposito di quest'ultimo, sembra che avremo tra le mani un pannello di tutto rispetto, in grado di conquistare la valutazione più alta di DisplayMate.

La serie OnePlus 8 ha uno schermo da campione, secondo DisplayMate

La nuova gamma di flagship, infatti, si è aggiudicata un A+ e il premio Best Smartphone Display Award da DisplayMate, leader del settore nella valutazione degli schermi. Secondo l'analisi dedicata alla soluzione proposta dall'azienda cinese, lo schermo della serie OnePlus 8 è riuscito a eguagliare e superare più di 10 Smartphone Display Performance Record in quasi tutte le categorie chiave che hanno l'obiettivo di identificare i migliori display sul mercato, come per esempio la precisione dei colori, il contrasto dell'immagine, la luminosità del display e il riflesso dello schermo, con 4 categorie contrassegnate come Visually Indistinguishable from Perfect.

Raymond Soneira, a capo di DisplayMate Technologies ha dichiarato che “OnePlus si è rapidamente affermata come leader del settore per quanto riguarda le prestazioni dei display, fornendo costantemente una delle migliori implementazioni della tecnologia OLED sul mercato. La serie 8 continua questa tradizione di eccellenza, migliorando gli straordinari risultati della serie 7 dello scorso anno e mantenendo OnePlus in testa alla classifica”.

Come anticipato anche dai teaser dei giorni scorsi, la nuova serie top fa affidamento su un Fluid Display a 120 Hz, dotato di diverse tecnologie all'avanguardia (MEMC e supporto HDR 10 bit ad esempio). Insomma, non vediamo l'ora di scoprire finalmente tutte le novità della serie OnePlus 8; nel frattempo, qui trovate confronto tra i modelli in arrivo, con tutte le differenze sulla base delle indiscrezioni e delle conferme trapelate.

