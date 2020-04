OnePlus Z/8 Lite potrebbe debuttare domani, ma solo in Cina

Durante l'evento di ieri ci aspettavamo un po' tutti la presentazione del fantomatico OnePlus Z aka OnePlus 8 Lite, ma così non è stato. Il keynote ha avuto come unici protagonisti OnePlus 8 e 8 Pro, per lo scorno di tutti coloro che avrebbero voluto vederne un modello più economico. Ma non tutto è perduto: l'ultimo teaser pubblicato da OnePlus potrebbe anticiparne il lancio domani 16 aprile. Nell'immagine vediamo quella che è palesemente una confezione stilizzata di uno smartphone, non lasciando spazio a dubbi su che tipo di prodotto sia.

Il “piccolo” di casa OnePlus potrebbe sorprenderci tutti con un evento di lancio a breve

“Se ci sarà un nuovo prodotto misterioso alla conferenza di domani, quale credete che sarà?“

A questo punto viene da chiedersi: ma che senso ha presentare un altro modello a soltanto 2 giorni di distanza? Perché non sfruttare un unico palcoscenico per mostrare al pubblico tutte le novità in serbo? La ragione sarebbe da ricercare nel chipset adoperato su OnePlus Z, dato che dovrebbe montare il nuovo Dimensity 1000L prodotto da casa MediaTek.

Sì, perché l'annuncio non è arrivato da parte della divisione globale di OnePlus, bensì unicamente dagli account social di quella cinese. Il motivo? Lo smartphone potrebbe essere lanciato inizialmente soltanto in Cina. Questo perché la piattaforma MediaTek sarebbe preferita dall'utenza asiatica, più propensa di quella occidentale che tradizionalmente preferisce gli smartphone con SoC Snapdragon. Ad oggi Qualcomm non è in grado di fornire nessun chipset mid-range con un modem 5G, al contrario di MediaTek e HiSilicon.

Fra l'altro, ciò riprenderebbe i rumors precedenti, secondo cui il modello inferiore debutterà successivamente. Ricordiamo quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di OnePlus Z: display forato AMOLED da 6.4″ Full HD+ a 90 Hz, tripla fotocamera da 48+16+12 MP e batteria da 4000 mAh con ricarica Warp Charge 30T.

