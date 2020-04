OnePlus 8 a tutto Google, fra confezione e Discover al posto di Shelf

Fra tutte le interfacce software presenti al mondo, la OxygenOS è senz'altro una delle più stimate. Ciò non significa che non vi siano delle lacune da colmare: per esempio l'assenza di Google Discover. Al suo posto c'è il comunque apprezzabile Shelf, schermata all'interno della quale sono raccolti widget e scorciatoie varie. Bene, con il lancio di OnePlus 8 le cose sono cambiate, come dimostrano le novità introdotte nel OnePlus Launcher.

Con OnePlus 8 l'ecosistema Google è stato ancor di più integrato

A dire il vero già in passato si poteva bypassare questo blocco di OnePlus, inserendo Google Discover anche sui modelli precedenti. Tuttavia, si tratta di manovre in ambito modding, pertanto non alla portata di qualsiasi utente. Differente è la situazione negli USA, dove evidentemente OnePlus è stata “costretta” ad inserire Google Discover già su OP6T, OP7 Pro, OP7T Pro McLaren Edition e OP7 Pro 5G, per quanto nella loro versione legata agli operatori T-Mobile e Sprint.

Ma non può non far piacere che l'azienda abbia deciso di permetterlo di default, senza dover ricorrere ad escamotage particolari. Ah, se ve lo steste chiedendo: no, fare il sideloading del nuovo OnePlus Launcher di OP8 sui vecchi modelli non funziona. E non è dato sapere se e quando questa modifica verrà portata anche su di essi. Ovviamente continuerà a far eccezione la versione cinese di OnePlus 8, dato che in Cina Google continua a non esistere, almeno ufficialmente.

#OnePlus8Pro #OnePlus8

So #oneplus also began to abide by #Google’s recommendations and placed a box inscription:

«with easy access to the Google apps you use most» It seems that the story with the #Mi10Pro box no longer looks like #Xiaomi purposely trolled #Huawei.. pic.twitter.com/Abkt3KFA1B — Xiaomishka (@xiaomishka) April 14, 2020

Altra curiosità, sempre legata a OnePlus e Google, è ciò che viene riportato sulla confezione del nuovo OP8. Basta girarla per trovare l'etichetta che recita: “with easy access to the Google apps you use most“. La stessa frase che c'è sul box di Xiaomi Mi 10 Pro e che ha fatto tanto discutere: evidentemente il nuovo accordo di Google di cui si è fatta menzione è concreto.

