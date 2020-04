OnePlus 8, l’evento Pop-up sarà online: come acquistare il flagship in anteprima

Per celebrare il debutto della nuove serie OnePlus 8 – in arrivo il 14 Aprile – l'azienda ha deciso di aprire le porte di un pop-up store online, una versione virtuale dell'evento che di solito accompagna il lancio dei nuovi modelli, con l'acquisto in anticipo rispetto al sito ufficiale. A questo giro, vista l'attuale situazione, si è pensato bene di realizzare un modo alternativo per permettere agli appassionati di mettere le mani sui flagship in anticipo rispetto alla commercializzazione vera e propria.

Come acquistare in anteprima OnePlus 8 grazie al nuovo evento Pop-up online

Alla fine del keynote dedicato alla serie OnePlus 8, a partire dalle ore 18, sarà possibile accedere al pop-up store online per acquistare i nuovi modelli. Insomma, OnePlus ha deciso di portare la stessa eccitazione degli eventi pop-up globali – ormai una tradizione per il brand – in versione online.

Parlando del pop-up online, Tuomas Lampen, Head of Strategy di OP Europa, ha dichiarato: “Il pop-up è un'opportunità per noi di interagire con la nostra comunità creando un'esperienza speciale attorno all'ultimo lancio. In passato, abbiamo visto incrollabili entusiasmo della nostra comunità per gli eventi pop-up che abbiamo organizzato in città come Parigi, Helsinki, Londra, Berlino, Amsterdam, Copenaghen, Stoccolma, Roma, Milano, Madrid, Barcellona, ​​Bruxelles e così via.

Come primo marchio digitale, vogliamo offrire la stessa esperienza pop-up alla nostra community, ma comodamente da casa, tenendo presente la loro sicurezza e il loro benessere. Il pop-up online consentirà ai membri della community di essere tra i primi possedere la serie OnePlus 8 e condividere anche la loro esperienza con il mondo” ha aggiunto.

Come parte dell'esperienza pop-up online di OnePlus, gli utenti possono visitare il sito web ufficiale ed essere i primi ad acquistare e possedere il dispositivo di loro scelta dalla serie 8. Le spedizioni partiranno il 15 Aprile e i dispositivi presenteranno una confezione di vendita in edizione limitata, con accessori del brand. Non resta che attendere l'evento online dedicato ai nuovi modelli: qui trovate tutti i dettagli su come seguire la diretta streaming.

