OnePlus 8 e 8 Pro: unità esaurite dopo solo 10 minuti dal lancio

Abbiamo assistito, qualche giorno fa, alla presentazione ufficiale di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Questi due smartphone, dunque, sono arrivati sul mercato proponendo un hardware diverso rispetto a quello dell'anno passato, perlomeno per quanto riguarda il dispositivo più costoso fra i due. Molti hanno sollevato qualche critica, infatti, in merito alla variante standard, che dal punto di vista fotografico non presenta molte novità. Nonostante questo, però, dopo solo 10 minuti dall'apertura dei preordini, questi dispositivi sono andati sold out.

OnePlus 8 convince gli utenti e va oltre le critiche

Come spesso accade, i nuovi modelli sono sempre oggetto di qualche critica particolare. Ci si aspetta sempre il meglio da un dispositivo del genere, dunque, le aspettative sono sempre molto alte. OnePlus 8, nel complesso, è uno smartphone dalle ottime specifiche che, a quanto pare, ha convinto diversi consumatori. Dopo soli 10 minuti dal lancio, la serie è andata sold out su tutti i principali siti dei vari Paesi. Dando un'occhiata al nostro territorio, però, attualmente l'unico modello ad essere stato esaurito è quello più costoso, dunque OnePlus 8 Pro Ultramarine Blue da 1.019 euro.

Nel resto del mondo si è assistito ad un vero assalto di questi smartphone, segno che il brand sta facendo comunque un buon lavoro. OnePlus è sempre più conosciuta e sta riscontrando tutti i problemi che affliggono le aziende più importanti. Malgrado questo, i device torneranno presto disponibili all'acquisto sullo store ufficiale.

