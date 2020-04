OnePlus 8: alla scoperta del design dei nuovi flagship con Pete Lau

Manca sono una manciata di giorni all'evento che segnerà il debutto della gamma OnePlus 8 – qui trovate come seguire la diretta streaming – e man mano che si avvicina il fatidico momento, le anticipazioni aumentano a vista d'occhio. Un certo leaker ci ha svelato tutto sulla scheda tecnica (con tanto di immagini) e sui presunti prezzi per l'Europa, ma ora ha pensato bene di scendere in campo persino Pete Lau, CEO dell'azienda. Dopo aver pubblicato il primo sample foto, il dirigente ha pubblicato un lungo post in cui ci illustra i segreti dietro il design e i materiali della nuova serie top.

OnePlus 8, Pete Lau parla del design e dei materiali della nuova serie top

Per la compagnia cinese design, materiali, colore e finiture sono importanti tanto quanto un hardware potente o un software veloce e fluido. Fino a due anni fa, rivela Pete Lau, hanno prevalso materiali come il metallo e le frosted texture, influenzando però la trasmissione del segnale dei device. Per questo motivo, l'intero settore si è rivolto verso un altro materiale, il vetro. Questo ha scarso effetto sull'antenna e sulla trasmissione e offre una trama più piacevole al tatto. Nel 2018 OnePlus è stato il primo brand a realizzare un dispositivo con vetro curvo e satinato sul retro, una sorta di fusione perfetta tra vetro e metallo.

Pete Lau racconta che con la nuova serie OnePlus 8 sono riusciti a ottenere la quinta generazione di matte-frosted glass utilizzando un nuovo processo di fabbricazione; insomma, il miglior CMF di OnePlus visto fino a oggi.

Un concetto essenziale nel processo di produzione del vetro matte-frosted è il grado di haze, ovvero una sensazione che ricorda la foschia e una naturale consistenza. Maggiore è il grado di haze, più fine è la trama smerigliata e più delicata sarà la sensazione al tatto del materiale. E più delicata è la trama, meno probabile è che le impronte digitali si accumulino su di essa. Grazie al maggiore grado di haze raggiunto, OnePlus ha prodotto una trama liscia e leggera senza precedenti: un ritorno alla Silk White Silkiness. E inoltre, questo nuovo vetro matte-frosted permette di riflettere al meglio i cambiamenti della luce mantenendo un'ottima trasparenza.

