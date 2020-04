OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.3

Purtroppo i possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T sapranno che il programma Open Beta ha chiuso i battenti. L'ultima versione che è stata pubblicata è la Open Beta 6, ma da oggi sarà necessario affidarsi unicamente alle release stabili. A tal proposito, è stato di recente rilasciato l'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.3, a circa due mesi di distanza da quello precedente.

La OxygenOS 10.3.3 arriva su OnePlus 6 e 6T: ecco tutte le novità

Non aspettatevi grandi stravolgimenti da questa OxygenOS 10.3.3. L'intento principale di questo update è quello di ottimizzare il sistema, a partire dai problemi di schermata nera durante l'utilizzo di giochi. Inoltre, sono state introdotte anche le patch di aprile per una maggiore sicurezza. Ecco il changelog completo per OnePlus 6 e 6T:

Sistema Risolto il problema della comparsa randomica di una schermata nero in fase di gaming Aggiornato il package GMS a febbraio 2020 Aggiornate le patch di sicurezza ad aprile 2020 Migliorata la stabilità di sistema e risolti bug generali

Rete Integrato il supporto VoLTE e VoWiFi per Telenor (Danimarca) Integrato il supporto VoWiFi per RJIO (India)

Cloud Sync (solo India) Aggiornato il CloudService alla versione 2.0



