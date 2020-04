OnePlus 5 e 5T: arriva Android 10 con la Open Beta 1

In questi giorni il team OxygenOS di OnePlus si sta prodigando per aggiornare quanti più dispositivi possibile. È successo con gli ultimi OP8 e OP8 Pro, così come i precedenti OP6 e 6T. Adesso è il turno dei meno recenti OnePlus 5 e 5T, per i quali sapevamo già che sarà rilasciato Android 10. Adesso ne abbiamo la certezza, con il rilascio della Open Beta 1 che introduce ufficialmente l'ultima release del robottino verde.

La Open Beta 1 porta Android 10 su OnePlus 5 e 5T

Con la chiusura del programma Open Beta per la serie 6/6T, si temeva che la stessa sorte sarebbe toccata agli altri modelli. Ma così non è, come dimostra la Open Beta 1 per OnePlus 5 e 5T. Come accadde per OP3 e 3T, questa early bird permetterà ai più smaniosi di testare Android 10 in anteprima, nell'attesa che possa essere rilasciato stabilmente. Sperando soltanto che non accada come con OP6 e 6T, il cui roll-out si è rivelato più travagliato del normale.

Sistema Aggiornamento ad Android 10 Nuovo design per l'interfaccia utente che offre un'esperienza più fluida e leggera

Gesture full screen Aggiunta una barra di navigazione nascosta che consente lo switch da sinistra a destra delle app recenti



Rimangono ferme a febbraio 2020 le patch di sicurezza, anche se ne riparleremo con l'aggiornamento in veste stabile. Se siete fra i possessori di OnePlus 5 e 5T e volete provarlo, potete farlo seguendo la procedura indicata nel thread dedicato.

