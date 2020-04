OnePlus 5 e 5T: è in arrivo Android 10, ecco le prove

Il vantaggio di avere pochi smartphone a catalogo è il poterli seguire meglio, per la gioia degli utenti finali. Questo lo sa bene OnePlus, i cui vanti comprendono proprio una gestione del software ottimale. Per questo ci sono buone notizie per i possessori di OnePlus 5 e 5T, dato che l'aggiornamento ad Android 10 è in procinto di essere pubblicato. Come indicato nella roadmap ufficiale, è proprio il Q2 2020 la fascia temporale prevista per l'inizio del roll-out. Ma ci auguriamo che OnePlus non voglia affrettare i tempi, evitando problemi nel rilascio iniziale, come accaduto con OP6 e 6T.

L'aggiornamento ad Android 10 scalpita per arrivare su OnePlus 5 e 5T

La conferma della preparazione dell'aggiornamento per OnePlus 5 e 5T non arriva in veste ufficiale, ma quasi. La novità viene indicata all'interno della console per sviluppatori Android, indicano la compatibilità dei due smartphone con la versione 29 dell'SDK Android. In poche parole, i due modelli sono stati certificati per la ricezione di Android 10.

The Android 10-based OxygenOS 10 update for the OnePlus 5 and 5T seems to have very recently gotten certified by Google. The HydrogenOS 10 closed beta leaked a few weeks ago, and OnePlus promised an update in Q2 2020.https://t.co/xpOYmRrccw H/T Some_Random_Username on XDA pic.twitter.com/YE7wjqwzwQ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 9, 2020

I più attenti non saranno sorpresi, dato che qualche settimana fa era stata fatta trapelare in rete la closed beta di HydrogenOS 10. Un ulteriore indizio che il firmware basato su Android 10 stia già venendo testato dagli addetti, sia su OnePlus 5 che su 5T. Secondo le precedenti indicazioni, ecco quale sarà il changelog completo:

Sistema Aggiornato ad Android 10 Nuovo design della UI Migliorati i permessi di localizzazione per la privacy Nuove personalizzazioni nelle Impostazioni, permettendo di scegliere la forma delle icone dei Quick Settings

Full Screen Gestures Aggiunto lo swipe dai bordi per tornare indietro Aggiunto lo swipe laterale sulla navigation bar per switchare fra le app recenti

Game Space Game Space adesso riunisce tutti i giochi in un'unica finestra

Smart display Informazioni intelligenti visualizzate in base ad orario, luogo ed eventi sull'Ambient Display (Settings – Display – Ambient Display – Smart Display)

Messaggi Adesso è possibile bloccare lo spam in base alle parole chiavi (Messages – Spam – Settings -Blocking settings)



