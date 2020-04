Le Redmi AirDots sono state forse le cuffie TWS più acquistate, in grado di convincere addetti ai lavori e non per l'incredibile rapporto qualità prezzo. Proprio per questo non poteva mancare all'appello un successore, arrivato proprio ieri (qui l'annuncio ufficiale). A meno di 24 ore dalla presentazione delle Redmi AirDots S vi segnaliamo quindi la possibilità di acquistarle già in sconto grazie ad un codice sconto dedicato.

Le nuove Redmi AirDots S avranno un comando dedicato ai gamer

Le Redmi AirDots S, pur conservando lo stesso design minimal del primo modello, nascondono una miriade di innovazioni sotto il profilo hardware. Mentre l'estetica è sostanzialmente una riconferma, troviamo molte novità che sono rappresentate dall'implementazione della modalità di gioco a bassa latenza, un rinnovato chip Bluetooth 5.0 e l'introduzione della tecnologia di riduzione del rumore DSP in grado di migliorare la qualità in chiamata.

Il nuovo modello, che si pone quindi l'obiettivo di essere un punto di riferimento low cost per i sempre più numerosi gamer mobile, pare sia riuscito a colmare tutte le lacune delle prime Redmi AirDots, il tutto lasciando un prezzo sempre contenuto.

Volete essere tra i primi a mettere le mani sulla nuova versione di AirDots S? Potrete farlo grazie ad un codice sconto riservato da Geekbuying che vi permetterà di acquistarle a circa 27€. Per ricevere lo sconto non dovrete far altro che applicare il coupon “AIRDOTSS” in fase di pagamento.

Articolo Sponsorizzato.