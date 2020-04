Inizialmente lanciato tramite Xiaomi YouPin e Indiegogo, Oclean X Pro – il nuovo spazzolino della casa cinese – debutta finalmente anche su GearBest. Ovviamente non poteva mancare un'offerta lampo dedicata ed una simpatica promo.

Oclean X Pro è in offerta lampo su Gearbest con custodia protettiva gratis

Effettuando l'acquisto del nuovo spazzolino elettrico Oclean X Pro, infatti, si riceverà in regalo anche una pratica custodia da viaggio. Per visualizzare il prodotto – che comunque sarà incluso automaticamente – non dovrete far altro che cliccare sul pulsante Visualizza i regali presente subito sotto il prezzo, nella pagina dedicata. In basso trovate i link all'acquisto direttamente da GearBest; presente all'appello la spedizione EU Priority Line gratis.

Oclean X Pro è uno spazzolino elettrico dotato di funzioni intelligenti, che può essere collegato anche allo smartphone (qui trovate la nostra recensione del modello X). Sul corpo trova spazio un display in grado di mostrare il meteo, l'orario e la modalità da utilizzare per la pulizia dei denti. Non manca poi il Bluetooth 4.2, che permette appunto di collegare il dispositivo al proprio telefono.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu