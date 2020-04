La presentazione del nuovo logo da parte di Nubia ha anticipato quelle che saranno le prossime novità per il produttore. Un cambio di rotta che parte con Nubia Play, il primo smartphone ad arrivare sotto la nuova filosofia del brand. Si tratta del primo modello di questa serie, a metà fra un terminale di fascia medio/alta ed uno smartphone da gaming. Non abbiamo specifiche di fascia altissima, ma nemmeno troppo modeste, essendo guidato dal comunque più che capace Snapdragon 765G.

A sottolineare la sua voglia di gaming c'è un display ad alto refresh rate a 144 Hz, finora visto soltanto su Red Magic 5G. Anche l'impianto di raffreddamento ICE2.5, privo di ventolina ma multi-strato in grafite, con un'ampia heatpipe in rame ed gel conduttivo. Ci sono anche dei tasti laterali, non fisici ma sensibili al tocco, per gestire al meglio i giochi più complessi come ergonomia. Non mancano le ottimizzazioni software, a partire dalla suite Play Space. Come le altre suite del genere, raccoglie tutti i giochi installate e permette di gestire al meglio le risorse hardware a disposizione.

LEGGI ANCHE:

Nubia annuncia il nuovo logo: dite addio a “Nuoio”

Nubia Play 5G ufficiale: tutto quello che devi sapere

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.65″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, densità di 387 PPI, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, densità di 387 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz; dimensioni di 171.7 x 78.5 x 9.1 mm per 210 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte sotto al display;

quad camera da 48+8+2+2 MP con sensore Sony IMX582, autofocus e flash LED;

con sensore Sony IMX582, autofocus e flash LED; selfie camera da 12 MP ;

; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi

batteria da 5100 mAh con ricarica rapida 30W;

con ricarica rapida 30W; sistema operativo Android 10 con Nubia UI 8.0.

Prezzo e disponibilità

Nubia Play sarà disponibile in 3 versioni, ai seguenti prezzi:

6/128 GB : 2399 yuan ( 313€ )

: 2399 yuan ( ) 8/128 GB : 2699 yuan ( 351€ )

: 2699 yuan ( ) 8/256 GB: 2999 yuan (390€)

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu