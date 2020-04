Dopo il cambio di look con il nuovo logo – addio a “Nuoio”, lacrimuccia – sembra che la compagnia cinese sia finalmente pronta a dare qualche segno di vita. Dopo il lancio del flagship da gaming Red Magic 5G (di recente lanciato anche in Europa) si è cominciato a parlare del possibile Z30, con i primissimi e presunti leak. Ma a quanto pare i piani sono ben altri e c'è in programma il debutto di un nuovo medio di gamma, Nubia Play 5G.

Nubia Play 5G: l'azienda conferma la data di presentazione

La conferma ufficiale, con tanto di data di presentazione, arriva direttamente dai canali social del brand: Nubia Play 5G sarà lanciato il 21 Aprile e – come il nome lascia ben intendere – sarà votato al nuovo standard di connettività. A differenza del già citato dispositivo da gaming, appare chiaro – anche dal poster – che in questo caso si tratterà di un mid-range con un occhio di riguardo ai giovani (e quindi puntando anche sul prezzo contenuto, magari).

Purtroppo il teaser non rivela altro, anche se il nome fa venire in mentre il modello M2 Play, lanciato nel 2017. Comunque, non appena ne sapremo di più su questo nuovo smartphone provvederemo ad aggiornare il seguente articolo con tutti i dettagli.

