Nubia annuncia il nuovo logo: dite addio a “Nuoio”

Era nell'aria e adesso è ufficiale: Nubia acquista un nuovo logo. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'azienda, facendoci scoprire la nuova identità grafica del brand. Con un post accompagnato da un video, il CEO Ni Fei ha messo fine al tanto controverso logo precedente. In più occasioni questo ha provocato fraintendimenti nei meno esperti del settore, con una stilizzazione estrema che rendeva difficile leggerlo correttamente. Non era raro, quindi, che c'era chi leggesse “Nuoio” anziché “Nubia“. Ciò non accadrà più, con un logo rinnovato che toglie qualsiasi fraintendimento.

Ecco il nuovo logo ufficiale per il brand Nubia: più chiarezza, meno stilizzazione

Come potete vedere nel teaser video qua sotto, il nuovo logo ci fa capire che l'intento di Nubia è quello di puntare ad un target giovanile. A scanzo di equivoci, lo stesso Ni Fei ha così commentato tale novità:

“Nuova immagine, nuovo punto di inizio, nuovo ecosistema… Il brand nubia si aggiorna, con un nuovo look, il nuovo LOGO e nuova brand vision sono ufficialmente lanciati!

L'era Gen Z è arrivata e all'ecosistema del brand nubia si aggiungerà un nuovo schema nel campo dello smart hardware per creare uno stile di vista più smart, giovane e stiloso. Che cosa vi aspettate?“

Non solo Nubia vuole svecchiare la sua identità, ma anche arricchirla. Nel post si fa menziona ad una nuova linea produttiva che non dovrebbe comporsi soltanto di smartphone. Sono sempre più le aziende che vogliono proporre un insieme di prodotti da abbinare assieme. L'abbiamo visto con Xiaomi e Huawei, poi con Redmi ed Honor e via via anche con altri, come OPPO e Realme. Potrebbe avvenire lo stesso con Nubia, pertanto non vediamo l'ora di assistere alle novità in arrivo nel 2020.

