Nubia Neo Smart Sonic è il nuovo spazzolino elettrico con sterilizzatore UV

Nelle scorse ore l'azienda cinese ha presentato al mondo il nuovo Nubia Play 5G, uno smartphone di fascia medio/alta che strizza l'occhio al gaming e lo fa in grande stile. Oltre al dispositivo, la compagnia ha trovato anche il tempo di lanciare Nubia Neo Smart Sonic, uno spazzolino elettrico accompagnato anche da un pratico sterilizzatore.

Nubia Neo Smart Sonic è il nuovo spazzolino elettrico del brand cinese

Per quanto riguarda lo spazzolino elettrico Nubia Neo Smart Sonic, si tratta di una soluzione pratica, leggera ed elegante. La testina è di dimensioni ridotte, in modo da adattarsi alla perfezione all'interno della bocca; al contrario l'impugnatura è leggermente più doppia, per consentire una presa salda. La ricarica avviene tramite una basetta wireless mentre l'autonomia dovrebbe assestarsi intorno ai 30 giorni con una singola carica.

Oltre a varie modalità, Neo Smart Sonic offre anche funzioni di sbiancamento e di pulizia profonda tramite controlli intelligenti; il dispositivo integra un motore fino a 42000 giri e non manca l'impermeabilità IPX8 (che offre la possibilità di immergerlo in acqua fino ad 1 m, per un massimo di 30 minuti).

Oltre a questo prodotto, l'azienda ha lanciato anche lo sterilizzatore Nubia Neo Smart. Quest'ultimo funge sia come supporto da parete per lo spazzolino, che come sterilizzatore UV. Una volta inserito il proprio spazzolino ancora umido, il dispositivo provvederà ad asciugarlo tramite una ventola ultra silenziosa; nel mentre una luce LED UV provvederà ad eliminare i batteri sulle setole.

Neo Smart è dotato di un display LCD che mostra quando ventola e luce UV sono in funzione (oltre all'orario) e si ricarica tramite un ingresso USB. Il nuovo spazzolino di Nubia e lo sterilizzatore UV saranno venduti in bundle sullo store cinese JD al prezzo di 369 yuan (circa 48€) a partire da Maggio. Chi è interessato solo allo spazzolino oppure a Neo Smart potrà acquistarli singolarmente, rispettivamente a 199 yuan (25€) e 179 yuan (23€).

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu